В первый понедельник ноября в Волковыске воздух прогрелся до +16,4 градуса тепла, что на 2,1 градуса выше рекорда, зафиксированного 4 ноября 1996 года.
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В понедельник в Волковыске пал очередной температурный рекорд
05.11.2019 — Разное | Новости Волковыска
Источник материала: Новости Волковыска
В первый понедельник ноября в Волковыске воздух прогрелся до +16,4 градуса тепла, что на 2,1 градуса выше рекорда, зафиксированного 4 ноября 1996 года.
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В первый понедельник ноября в Волковыске воздух прогрелся до +16,4 градуса тепла, что на 2,1 градуса выше рекорда, зафиксированного...
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