Галкина и Пугачеву отказались допрашивать по делу о подготовке теракта на концерте Киркорова

Источник материала: Tut.by

Следствие отказалось привлекать Максима Галкина и Аллу Пугачеву в качестве свидетелей по делу о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале в июле 2017 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ».





Адвокаты обвиняемого Хидирнеби Казуева внесли певца и артистку в список свидетелей, которых хотели вызвать в суд, однако следствие отказало им в ходатайстве. Защита хотела привлечь к делу в качестве свидетеля и самого Киркорова, но это адвокатам тоже не удалось. На предварительном слушании они вновь намерены просить суд пригласить на процесс Галкина, Пугачеву и Киркорова.

Помимо Казуева по делу проходят еще два обвиняемых — Габибула Халдузов и Самир Ибрагимов. По версии следствия, в октябре 2016 года они создали террористическую ячейку и стали обсуждать подготовку теракта на концерте Киркорова. Казуев изготовил пять бомб, однако место концерта было оцеплено полицейскими, поэтому обвиняемые не смогли установить взрывные устройства.

В начале марта этого года, уже после предъявления ему первого варианта обвинения в окончательной редакции, Хидирнеби Казуев неожиданно заявил, что планировал не теракт, а убийство певца — якобы по заказу Максима Галкина, ревновавшего Киркорова к Алле Пугачевой.

Шоумен, утверждал обвиняемый, даже заплатил ему авансом миллион российских рублей — половину обещанной суммы, а также вручил телефон и сим-карту. Но потом Казуев якобы отказался от плана, опасаясь, что «могут пострадать много людей», и потратил полученные деньги на покупку компонентов для изготовления взрывных устройств.

Известно, что на днях дело ушло в суд. Дата рассмотрения дела в Южном окружном военном суде (бывший Северо-Кавказский окружной военный суд) пока не назначена. На предварительном слушании защитники Хидирнеби Казуева вновь намерены поставить вопрос о вызове на процесс в качестве свидетелей трех известных артистов.