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Минфин Беларуси прогнозирует бюджетный дефицит до 2023 года

05.11.2019 09:13 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Минфин Беларуси прогнозирует бюджетный дефицит до 2023 года

Министерство финансов Беларуси прогнозирует дефицитный бюджет в период 2019-2022 годов после 6-летнего периода исполнения бюджета с профицитом.

Дефицит консолидированного бюджета, по прогнозам Минфина, будет наибольшим в 2020 году – он составит 1,4 млрд рублей. В 2021 году он прогнозируется в размерах 0,2 млрд рублей, в 2022-м – 0,1 млрд рублей, сообщает Белта.

Планируется, что доходы бюджета в 2020 году составят 39,5 млрд рублей, расходы – 40,9 млрд рублей. В 2021 году – 40,8 млрд и 41 млрд соответственно, в 2022-м – 42,1 млрд и 42,2 млрд.

Дефицит бюджета Минфин объясняет российским "налоговым маневром", из-за которого снизится размер вывозных таможенных пошлин на нефтепродукты. По оценке белорусского ведомства, от пошлин в бюджет в 2019 году поступит 1,3 млрд рублей. Прогноз на 2020 год – 1 млрд рублей, на 2021-й – 0,8 млрд, на 2022-й – 0,6 млрд.

 
 
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Министерство финансов Беларуси прогнозирует дефицитный бюджет в период 2019-2022 годов после 6-летнего периода исполнения бюджета с профицитом.
 
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