Минфин Беларуси прогнозирует бюджетный дефицит до 2023 года

Источник материала: Ежедневник





Министерство финансов Беларуси прогнозирует дефицитный бюджет в период 2019-2022 годов после 6-летнего периода исполнения бюджета с профицитом.

Дефицит консолидированного бюджета, по прогнозам Минфина, будет наибольшим в 2020 году – он составит 1,4 млрд рублей. В 2021 году он прогнозируется в размерах 0,2 млрд рублей, в 2022-м – 0,1 млрд рублей, сообщает Белта .

Планируется, что доходы бюджета в 2020 году составят 39,5 млрд рублей, расходы – 40,9 млрд рублей. В 2021 году – 40,8 млрд и 41 млрд соответственно, в 2022-м – 42,1 млрд и 42,2 млрд.

Дефицит бюджета Минфин объясняет российским "налоговым маневром", из-за которого снизится размер вывозных таможенных пошлин на нефтепродукты. По оценке белорусского ведомства, от пошлин в бюджет в 2019 году поступит 1,3 млрд рублей. Прогноз на 2020 год – 1 млрд рублей, на 2021-й – 0,8 млрд, на 2022-й – 0,6 млрд.