Facebook Inc. поменяла свой логотип

Источник материала: Tut.by

Материнская компания Facebook Inc. изменила свой логотип, чтобы пользователи не путали ее с одноименной социальной сетью. Кроме того, организация таким образом рассчитывает донести до пользователей, что компания предлагает не только саму соцсеть, но и целый набор продуктов: Facebook Messenger, Instagram, WhatsApp и другие. Об этом сообщает пресс-служба.

Теперь логотип выглядит вот так.





Как сообщил в пресс-релизе директор по маркетингу Антонио Лучио, Facebook начинал как одно приложение, но теперь, спустя 15 лет, компания предлагает многие lheubt продукты. Так что новый брендинг призван «создать визуальное различие между компанией и приложением».

«В ближайшие недели мы начнем использовать новый бренд в наших продуктах и ​​маркетинговых материалах, включая новый веб-сайт компании», — добавил Антонио Лучио.

К этому заявлению присоединился и основатель и глава Facebook Марк Цукенберг.

«Когда я запустил Facebook 15 лет назад, то понятия не имел, что в конечном итоге он будет включать в себя Messenger, Instagram, WhatsApp, Oculus, Workplace и многое другое. А ведь многие люди в мире не знают, что мы теперь создаем эти продукты, а наши команды часто работают вместе. Теперь же мы считаем, что пользователи должны знать, кто стоит за всеми этими продуктами, которые они так часто используют,» — написал он на своей странице в соцсети.