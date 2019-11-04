Человек-мем «суровый беларус» идёт в президенты Беларуси

Источник материала: KYKY

Президентские выборы в Беларуси объявлены на лето 2020-го, но Виталий Зелковский родом из Молодечно, также известный как «суровый беларус», уже выразил желание возглавить государство. Об этом он сообщил в своем профиле соцсети «ВКонтакте».

«Я принял решение о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента РБ. Моей целью является желание применить знания, полученные в ЕС, для улучшения жизни в РБ. Моими задачами будут модернизация экономики, реформы в политической системе и улучшение трудового и социального законодательства. Более подробная информация будет появляться на моей странице», – заявил Виталий, обращаясь к потенциальным избирателям.

К посту Зелковский прикрепил коллаж, в котором склеил фото президента Украины Владимира Зеленского и свое собственное:

Но, если прочесть комментарии, можно увидеть, что аудитории такое сравнение с Зеленским не откликнулось. Более того, пользователи стали советовать Зелковскому нанять фотографа и поработать над качеством селфи, а Виталий принялся чистить страницу от неугодных откликов. «То есть комментарии потенциального избирателя нужно удалять? Вот твое первое отличие от Зеленского», – возмутился юзер Дмитрий Сытько.

Что значит «человек-мем»

Виталий Зелковский снискал большую популярность около шести лет назад, в марте 2013-го, и стал мировым интернет-мемом. Причиной послужили многочисленные «безэмоциональные» селфи на фоне достопримечательностей, которые Зелковский делал во время путешествий. В один момент его фотографии начали широко тиражироваться в зарубежных новостях: в итоге о беларусе написали более 150 СМИ, в том числе издания BuzzFeed, The Sun, Gawker, Uproxx и так далее.

Зелковский также мечтал стать депутатом. В 2014 году он вступил в ряды Либерально-демократической партии Беларуси и выдвигался от нее в депутаты Минского областного Совета депутатов, но из этого ничего не вышло.

Фото обложки: vk.com/zelkovsky.