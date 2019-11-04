Помните каршеринговое авто, которое опрокинулось на крышу в Лошице? Ее водителя лишили прав

Источник материала: Tut.by

Стало известно, как наказали парня, который был за рулем каршерингового авто, опрокинувшегося на крышу в Лошицком парке. Об этом сообщает ГАИ Минска.





Напомним, в конце октября на велодорожке в районе Лошицкого парка каршеринговый автомобиль опрокинулся на крышу, водитель сбежал. Позже молодой человек пояснил ГАИ, как все случилось. Ехал вдоль парка, а когда увидел, что впереди начинается велодорожка, экстренно затормозил, но наехал на бордюрный камень — автомобиль опрокинулся на крышу.

Водителя лишили права управления автомобилем на 20 месяцев, рассказала старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Ленинского РУВД Минска Ангелина Волосарь.