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Помните каршеринговое авто, которое опрокинулось на крышу в Лошице? Ее водителя лишили прав
Источник материала: Tut.by
Стало известно, как наказали парня, который был за рулем каршерингового авто,
Напомним, в конце октября на велодорожке в районе Лошицкого парка каршеринговый автомобиль опрокинулся на крышу, водитель сбежал. Позже молодой человек пояснил ГАИ, как все случилось. Ехал вдоль парка, а когда увидел, что впереди начинается велодорожка, экстренно затормозил, но наехал на бордюрный камень — автомобиль опрокинулся на крышу.
Водителя лишили права управления автомобилем на 20 месяцев, рассказала старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Ленинского РУВД Минска Ангелина Волосарь.
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Напомним, в конце октября на велодорожке в районе Лошицкого парка каршеринговый автомобиль опрокинулся на крышу, водитель сбежал. Позже молодой человек пояснил...
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