В Минске пьяный водитель, скрываясь от ГАИ, протаранил три автомобиля

Источник материала: Tut.by

​​ В Минске пьяный водитель пытался скрыться от сотрудников ГАИ и совершил ДТП, сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.





Инцидент произошел 4 ноября, около 19.30. Внимание инспекторов привлек Volkswagen, который ехал по проспекту Пушкина от улицы Одоевского в направлении улицы Притыцкого, виляя из стороны в сторону. Сотрудники ГАИ подали водителю сигнал об остановке, но тот требования проигнорировал и начал скрываться.

Во время движения водитель VW неоднократно выезжал на полосу встречного движения. На улице Ольшевского он не справился с управлением и врезался в Peugeot, Audi и остановившейся для пропуска пешеходов Nissan.

Инспекторы задержали мужчину. Медицинское освидетельствование показало, что он пьян — 1,92 промилле алкоголя.