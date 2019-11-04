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В Минске пьяный водитель, скрываясь от ГАИ, протаранил три автомобиля

05.11.2019 09:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

​​В Минске пьяный водитель пытался скрыться от сотрудников ГАИ и совершил ДТП, сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.


Инцидент произошел 4 ноября, около 19.30. Внимание инспекторов привлек Volkswagen, который ехал по проспекту Пушкина от улицы Одоевского в направлении улицы Притыцкого, виляя из стороны в сторону. Сотрудники ГАИ подали водителю сигнал об остановке, но тот требования проигнорировал и начал скрываться.

Во время движения водитель VW неоднократно выезжал на полосу встречного движения. На улице Ольшевского он не справился с управлением и врезался в Peugeot, Audi и остановившейся для пропуска пешеходов Nissan.

Инспекторы задержали мужчину. Медицинское освидетельствование показало, что он пьян — 1,92 промилле алкоголя.

 
Теги: Минск
 
 
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Инспекторы задержали мужчину. Медицинское освидетельствование показало, что он пьян - 1,92 промилле алкоголя.
 
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