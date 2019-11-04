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Крупные махинации выявили сотрудники БЭП в Речицком районе

05.11.2019 07:30 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Диспетчер одного из предприятий региона украл более 14 тонн дизтоплива на сумму около 25 000 рублей. По информации правоохранителей, 30-летний работник автотранспортного участка с мая по август сливал топливо. В его ведении находились электронные карты, в том числе резервные. Именно с помощью запасных "таблеток" и проводилось списание. Причем воровал подозреваемый руками сторожа этого же предприятия. Подельнику передавался чип, с которым тот ехал на АЗС и сливал топливо. За одно посещение заправки им удавалось украсть около 200 литров дизеля, который в последующем продавался индивидуальным предпринимателям. Также оперативники установили, что на преступление мужчина решился из-за игромании: делал ставки в букмекерской конторе, а проигравшись, залез в долги.
 
 
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Диспетчер одного из предприятий региона украл более 14 тонн дизтоплива на сумму около 25 000 рублей. По информации правоохранителей, 30-летний работник...
 
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