Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Крупные махинации выявили сотрудники БЭП в Речицком районе Диспетчер одного из предприятий региона украл более 14 тонн дизтоплива на сумму около 25 000 рублей. По информации правоохранителей, 30-летний работник...

Диспетчер одного из предприятий региона украл более 14 тонн дизтоплива на сумму около 25 000 рублей. По информации правоохранителей, 30-летний работник автотранспортного участка с мая по август сливал топливо. В его ведении находились электронные карты, в том числе резервные. Именно с помощью запасных "таблеток" и проводилось списание. Причем воровал подозреваемый руками сторожа этого же предприятия. Подельнику передавался чип, с которым тот ехал на АЗС и сливал топливо. За одно посещение заправки им удавалось украсть около 200 литров дизеля, который в последующем продавался индивидуальным предпринимателям. Также оперативники установили, что на преступление мужчина решился из-за игромании: делал ставки в букмекерской конторе, а проигравшись, залез в долги.