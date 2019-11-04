Кроссовер Skoda Kamiq GT готов к выходу на рынок

Источник материала: Tut.by

Китай для Skoda является крупнейшим рынком сбыта: одних только кроссоверов чешской марки в Поднебесной продается сразу четыре, а теперь подоспел еще и пятый — это купеобразный «паркетник» Kamiq GT, презентация которого прошла накануне.





Новинка базируется на местной версии Kamiq , которая в отличие от европейского «тезки» создана на устаревшей платформе PQ25 с полузависимой задней подвеской. У версии GT одинаковая с исходным Kamiq колесная база (2,61 м), а габаритная длина при этом выросла на символические 2 см (4409 мм от носа до хвоста). Над внешностью новинки чехи работали вместе со специалистами дизайнерской студии SAIC Skoda в Китае.





Из отличительных особенностей Kamiq GT — слегка ниспадающая к корме крыша, измененные светодиодные задние фонари и бампер, надпись Skoda вместо фирменного логотипа на пятой двери, более «хищное» оформление передка в духе нового хетчбэка Scala для европейского рынка и 17-дюймовые колесные диски.





Салон фактически идентичен базовому Kamiq, отличаясь декором и нюансами оснащения — например, появилась контрастная прострочка и передние сиденья с более развитой боковой поддержкой. За доплату покупателям Kamiq GT доступна панорамная стеклянная крыша.





Официальной информации о гамме двигателей пока нет, но раньше сообщалось, что в арсенале Kamiq GT ожидаются 110-сильный атмосферный двигатель объемом 1,5 л и 1,2-литровый турбированный мотор мощностью 116 лошадиных сил. Коробки передач — 5- и 6-ступенчатая «механика», а также 7-ступенчатый «робот».

У китайских дилеров Kamiq GT должен появиться до конца года. Как и показанный без малого год назад Kodiaq GT , купеобразный вариант Kamiq едва ли появится за пределами Поднебесной.