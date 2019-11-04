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Кроссовер Skoda Kamiq GT готов к выходу на рынок
Источник материала: Tut.by
Китай для Skoda является крупнейшим рынком сбыта: одних только кроссоверов чешской марки в Поднебесной продается сразу четыре, а теперь подоспел еще и пятый — это купеобразный «паркетник» Kamiq GT, презентация которого прошла накануне.
Новинка базируется на местной версии
Из отличительных особенностей Kamiq GT — слегка ниспадающая к корме крыша, измененные светодиодные задние фонари и бампер, надпись Skoda вместо фирменного логотипа на пятой двери, более «хищное» оформление передка в духе нового хетчбэка Scala для европейского рынка и 17-дюймовые колесные диски.
Салон фактически идентичен базовому Kamiq, отличаясь декором и нюансами оснащения — например, появилась контрастная прострочка и передние сиденья с более развитой боковой поддержкой. За доплату покупателям Kamiq GT доступна панорамная стеклянная крыша.
Официальной информации о гамме двигателей пока нет, но раньше сообщалось, что в арсенале Kamiq GT ожидаются 110-сильный атмосферный двигатель объемом 1,5 л и 1,2-литровый турбированный мотор мощностью 116 лошадиных сил. Коробки передач — 5- и 6-ступенчатая «механика», а также 7-ступенчатый «робот».
У китайских дилеров Kamiq GT должен появиться до конца года. Как и показанный без малого год назад
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Сегодня в Китае Skoda презентовала новый купе-кроссовер Kamiq GT - более модная и агрессивная версия обычного Kamiq для местного рынка.
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