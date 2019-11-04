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Анджелину Джоли эвакуировали со съемочной площадки из-за бомбы
Источник материала: Tut.by
Вчерашний съемочный день Анджелины Джоли, которая сейчас работает над фильмом «Вечные» (Eternals) на Канарских островах, был прерван по неожиданной причине — на площадке обнаружили неразорвавшийся снаряд, предположительно, времен Второй мировой,
Дело в том, что на месте проведения съемок во время войны располагалась военная база.
— Это было страшно: бомба могла быть там в течение десятилетий нетронутой, но кто знает, что могло бы произойти, если бы ее «потревожили». На съемочной площадке были звезды мировой величины, и никто не собирался рисковать, поэтому их эвакуировали. К счастью, специалисты прекрасно со всем справились, — рассказал источник.
В новом фильме Джоли сыграет суперженщину по имени Тена — персонажа комиксов Marvel. Этот фильм станет первой супергеройской картиной в карьере актрисы. На экраны «Вечные» выйдут в следующем году.
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Фильм станет первой супергеройской картиной в карьере актрисы.
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