В Ошмянах пройдет первый в Гродненской области кастинг «Мисс Беларусь-2020»

Источник материала: Вороновская газета





Областной этап пройдет 1 февраля 2020 года

Отбор участниц для Национального конкурса красоты «Мисс Беларусь» стартует на Гродненщине уже 6 ноября. Первый кастинг пройдет в районном центре культуры в Ошмянах, начало в 17.00. С середины и до конца ноября подготовительные этапы конкурса пройдут в Вороновском, Новогрудском, Островецком и Зельвенском районах.

На кастинги для участия в региональном конкурсе красоты «Мисс Беларусь» приглашаются девушки с хорошими внешними данными, имеющие гражданство Республики Беларусь и постоянно проживающие на территории страны. Возраст претенденток должен быть от 18 до 24 лет, рост – не ниже 174 см. К участию приглашаются девушки никогда не состоявшие в браке и не имеющие детей, без татуировок и пирсинга на теле.

Конкурсантка должна быть готова к самопрезентации, включающей в себя выход участницы в купальнике и в вечернем платье, фотосъемке и демонстрации творческих способностей.

На кастинг конкурсантки должны прийти в соответствующей форме и иметь при себе паспорт.

Остальные районы Гродненщины подключатся к проведению кастингов уже в декабре. Областной этап пройдет 1 февраля 2020 года в Гродненском государственном колледже искусств.

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