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В Ошмянах пройдет первый в Гродненской области кастинг «Мисс Беларусь-2020»
05.11.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Областной этап пройдет 1 февраля 2020 года
Отбор участниц для Национального конкурса красоты «Мисс Беларусь» стартует на Гродненщине уже 6 ноября. Первый кастинг пройдет в районном центре культуры в Ошмянах, начало в 17.00. С середины и до конца ноября
На кастинги для участия в региональном конкурсе красоты «Мисс Беларусь» приглашаются девушки с хорошими внешними данными, имеющие гражданство Республики Беларусь и постоянно проживающие на территории страны. Возраст претенденток должен быть от 18 до 24 лет, рост – не ниже 174 см. К участию приглашаются девушки никогда не состоявшие в браке и не имеющие детей, без татуировок и пирсинга на теле.
Конкурсантка должна быть готова к самопрезентации, включающей в себя выход участницы в купальнике и в вечернем платье, фотосъемке и демонстрации творческих способностей.
На кастинг конкурсантки должны прийти в соответствующей форме и иметь при себе паспорт.
Остальные районы Гродненщины подключатся к проведению кастингов уже в декабре. Областной этап пройдет 1 февраля 2020 года в Гродненском государственном колледже искусств.
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Областной этап пройдет 1 февраля 2020 года Отбор участниц для Национального конкурса красоты «Мисс Беларусь» стартует на Гродненщине уже 6 ноября. Первый кастинг...
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