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Во «ВКонтакте» произошли сбои из-за пожара в дата-центре

05.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Во «ВКонтакте» произошли сбои из-за пожара в дата-центре

В работе сервисов соцсети «ВКонтакте» произошли сбои.

Причиной стало возгорание в дата-центре. Об этом сообщается на странице «Команда ВКонтакте».

Возгорание привело к проблемам с энергоснабжением. Были затронуты серверы, обеспечивающие работу мессенджера и ленты новостей.

Подачу электричества восстановили. Вышедшее из строя оборудование будет заменено. Специалисты анализируют причины и ход сложного сбоя.

ОНТ
 
Теги: Новости
 
 
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В работе сервисов соцсети «ВКонтакте» произошли сбои. Причиной стало возгорание в дата-центре. Об этом сообщается на странице «Команда ВКонтакте». Возгорание...
 
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