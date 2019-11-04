|
Во «ВКонтакте» произошли сбои из-за пожара в дата-центре
05.11.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В работе сервисов соцсети «ВКонтакте» произошли сбои.
Причиной стало возгорание в дата-центре. Об этом
Возгорание привело к проблемам с энергоснабжением. Были затронуты серверы, обеспечивающие работу мессенджера и ленты новостей.
Подачу электричества восстановили. Вышедшее из строя оборудование будет заменено. Специалисты анализируют причины и ход сложного сбоя.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В работе сервисов соцсети «ВКонтакте» произошли сбои. Причиной стало возгорание в дата-центре. Об этом сообщается на странице «Команда ВКонтакте». Возгорание...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)