Во «ВКонтакте» произошли сбои из-за пожара в дата-центре

Источник материала: Вороновская газета





В работе сервисов соцсети «ВКонтакте» произошли сбои.

Причиной стало возгорание в дата-центре. Об этом сообщается на странице «Команда ВКонтакте».

Возгорание привело к проблемам с энергоснабжением. Были затронуты серверы, обеспечивающие работу мессенджера и ленты новостей.

Подачу электричества восстановили. Вышедшее из строя оборудование будет заменено. Специалисты анализируют причины и ход сложного сбоя.

ОНТ