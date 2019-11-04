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В Полоцком районе Audi насмерть сбила пешехода

05.11.2019 10:24 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пешеход погиб под колесами автомобиля в городском поселке Ветрино, сообщили в ГАИ УВД Витебского облисполкома.


Фото: ГАИ

Смертельный наезд произошел 4 ноября, около 19.00. По предварительной информации, 28-летний водитель Audi ехал по улице Садовой и вблизи дома № 17 сбил 39-летнего мужчину.

В результате ДТП пешеход от полученных телесных повреждений мужчина умер на месте происшествия.

 
 
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Смертельный наезд произошел 4 ноября, около 19.00, в городском поселке Ветрино.
 
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