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В Полоцком районе Audi насмерть сбила пешехода
Источник материала: Tut.by
Пешеход погиб под колесами автомобиля в городском поселке Ветрино,
Смертельный наезд произошел 4 ноября, около 19.00. По предварительной информации, 28-летний водитель Audi ехал по улице Садовой и вблизи дома № 17 сбил 39-летнего мужчину.
В результате ДТП пешеход от полученных телесных повреждений мужчина умер на месте происшествия.
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Смертельный наезд произошел 4 ноября, около 19.00, в городском поселке Ветрино.
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