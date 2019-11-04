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Стартует конкурс «Энергомарафон - 2019»

05.11.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

С ноября 2019 года по январь 2020 года на Минщине пройдет областной этап XII республиканского конкурса «Энергомарафон».

Целью мероприятия является формирование активной социальной позиции детей и молодежи по рациональному использованию энергоресурсов и бережному отношению к окружающей среде, повышение культуры обращения с энергоресурсами, выявление и распространение эффективного опыта работы учреждений образования по энергосбережению.

Участниками конкурса могут стать учащиеся и педагоги учреждений дошкольного, общего среднего, профессионального, дополнительного образования детей и молодежи Минщины.

На конкурс предоставляются проекты, представляющие практические предложения по эффективному и рациональному использованию энергоресурсов в учреждениях образования и в быту, рекламные видеоролики, плакаты, рисунки, листовки, видеоматериалы и сценарии культурно-зрелищных мероприятий в следующих номинациях:

«Проект практических мероприятий по энергосбережению»;

«Культурно-зрелищное мероприятие по пропаганде эффективного и рационального использования энергоресурсов»;

«Художественная работа по пропаганде эффективного и рационального использования энергоресурсов» («Видеоролик», «Листовка; плакат; рисунок»);

«Система образовательного процесса и информационно-пропагандистской работы в сфере энергосбережения в учреждении образования».

Отметим, что республиканский этап конкурса «Энергомарафон – 2019» пройдет в Минской области, которая в марте 2020 года примет гостей со всех регионов нашей страны и г. Минска.

 
Теги: Минск
 
 
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С ноября 2019 года по январь 2020 года на Минщине пройдет областной этап XII республиканского конкурса «Энергомарафон».
 
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