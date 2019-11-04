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Машина вылетела на середину кольца в Барановичах. Фотофакт

05.11.2019 10:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

ДТП произошло вечером 4 ноября на улице Советской.

Машина вылетела на середину кольца в Барановичах. Фотофакт

Место ДТП, фото прислано читателем

Дорожно-транспортное происшествие случилось поздно вечером (между 22.00-23.00) в понедельник.

На круговом перекрестке легковой автомобиль выехал на середину кольца.

Как именно это произошло и почему, пока не известно.

Подробности устанавливаются.

 
 
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  ДТП произошло вечером 4 ноября на улице Советской. Место ДТП, фото прислано читателем Дорожно-транспортное происшествие случилось поздно вечером (между 22.00-23.00) в...
 
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