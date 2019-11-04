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"Брестоблимущество" до конца года проведет около 100 аукционов

05.11.2019 10:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Комитет "Брестоблимущество" планирует до конца года провести около 100 аукционов, из которых 34 уже назначены. Такие данные опубликованы на сайте Госкомимущества, сообщает БЕЛТА.

"Брестоблимущество" до конца года проведет около 100 аукционов

Комитет подвел итоги работы за десять месяцев этого года: в регионе проведено 545 аукционов, из них результативных - 97, на которых проданы лоты неиспользуемого госимущества на общую сумму Br2,7 млн. Всего же на торги в текущем году выставлялись 219 объекта госсобственности, большинство (204) - коммунальной. Чтобы реализовать оставшиеся объекты, до конца года планируется провести еще около 100 аукционов.

В сообщении комитета "Брестоблимущество" отмечено, что будут выставлены "14 объектов по начальной цене без снижения, 15 объектов - со снижением на 20%, 4 - со снижением на 50%, 13 - со снижением на 80%, 7 - по начальной цене, равной одной базовой величине, для ведения предпринимательской деятельности, а еще 4 объекта будут выставлены на продажу с возможностью реализации их под жилье и (или) ведения личного подсобного хозяйства".

К слову, для привлечения потенциальных покупателей предлагаются и современные формы торгов - на электронной площадке Белорусской универсальной товарной биржи. В этом году на данном ресурсе выставлялись 18 лотов, 11 в итоге были проданы. "На ноябрь-декабрь выставлено четыре объекта, из них два по цене, сниженной на 20%, один объект продается по начальной цене, равной одной базовой величине", - сказано в сообщении.

Аукционы проводятся по вторникам и пятницам.

 
 
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  Комитет "Брестоблимущество" планирует до конца года провести около 100 аукционов, из которых 34 уже назначены. Такие данные опубликованы на сайте Госкомимущества,...
 
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