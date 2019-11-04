«Мой родной город Кировск» — краеведческая игра для учащихся прошла в Кировском ЦДОДиМ

Источник материала: Кировец











С целью совершенствования гражданско-патриотического воспитания учащихся в Центре дополнительного образования детей и молодежи г.Кировска» прошла городская краеведческая игра «Мой родной город Кировск». Об этом рассказала культорганизатор учреждения Ирина Стельмакова.

Со словами приветствия к участникам игры обратилась ведущая игры, которая рассказала о важности краеведческой работы. Она рассказала о нашем удивительном городе, о его прошлом, интересном настоящем и, конечно же, будущем, а ещё подчеркнула, что самые первые ориентиры, которые встречаются на пути осознания человека, — это его малая Родина.

Игра проводилась в форме соревнования между командами 8-х классов городских школ. Команды на время двигались по зашифрованным объектам города (с которыми связаны те или иные исторические события или имена), в каждом следующем объекте находили инструкцию с дальнейшими действиями. При возникновении вопросов был разрешён звонок координатору игры на мобильный телефон, но за каждую подсказку команда теряла 2 балла. В честной борьбе уверенно лидировали и заслуженно заняли первое место ребята из команды СШ №1: капитан Дарья Красная, Анастасия Буравская, Алина Козлова, Даниил Скудный, Константин Сидоренко, Карина Казека.