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«Мой родной город Кировск» — краеведческая игра для учащихся прошла в Кировском ЦДОДиМ

05.11.2019 — Разное | Кировец  
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Источник материала: Кировец

«Мой родной город Кировск» — краеведческая игра для учащихся прошла в Кировском ЦДОДиМ


«Мой родной город Кировск» — краеведческая игра для учащихся прошла в Кировском ЦДОДиМ

С целью совершенствования гражданско-патриотического воспитания учащихся в  Центре дополнительного образования детей и молодежи г.Кировска» прошла городская краеведческая  игра «Мой родной город Кировск». Об этом рассказала культорганизатор учреждения Ирина Стельмакова.

Со словами приветствия к участникам игры обратилась ведущая игры, которая рассказала о важности краеведческой работы. Она рассказала о нашем удивительном городе, о его прошлом, интересном настоящем и, конечно же, будущем, а ещё подчеркнула, что самые первые ориентиры, которые встречаются на пути осознания человека, — это его малая Родина. 

Игра проводилась в форме соревнования между  командами 8-х классов городских школ.  Команды на время двигались по зашифрованным объектам города (с которыми связаны те или иные исторические события или имена), в каждом следующем объекте находили инструкцию с дальнейшими действиями. При возникновении вопросов  был разрешён звонок координатору игры на мобильный телефон, но за каждую подсказку команда теряла 2 балла. В честной борьбе уверенно лидировали и заслуженно заняли первое место ребята из команды СШ №1: капитан Дарья Красная, Анастасия Буравская, Алина Козлова, Даниил Скудный, Константин Сидоренко, Карина Казека.

 

 
 
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С целью совершенствования гражданско-патриотического воспитания учащихся в  Центре дополнительного образования детей и молодежи г.Кировска» прошла...
 
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