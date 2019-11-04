Переизбрали председателя райкома

Источник материала: Гарадоцкi веснiк

1 ноября в большом зале райисполкома прошла IX отчётно-выборная конференция районной профсоюзной организации Белорусского профессионального союза работников АПК. Председателем райкома представители профсоюзных первичек сельхозпредприятий Городокщины переизбрали Татьяну Груганову.

- На учёте в нашей райорганизации в 2014 г. состояло 15 первичных организаций с общей численностью 3477 человек. В результате реорганизации, банкротства хозяйств, было ликвидировано пять первичных организаций, создана первичка в СООО «Ланатэкс», — отметила в своём докладе Татьяна Груганова. — Сегодня создана и действует структура профсоюзных органов. Она представлена районным комитетом профсоюза в составе 19 человек, его президиумом, ревизионной комиссией, 9 первичными профсоюзными организациями численностью 1677 человек, 32 профсоюзными группами. Профсоюзным членством охвачены 92,1% работающих в отрасли сельского хозяйства. В шести профорганизациях достигнут максимальный охват в 100%.

Татьяна Леонидовна подчеркнула, что во всех профгруппах и первичках прошли отчётно-выборные собрания, на которых подвели итоги работы, выработали перспективные направления деятельности. Переизбраны председатели профкомов в СООО «Ланатэкс», Городокском ПМС и райветстанции.

За истекший период райком профсоюза провёл 30 заседаний президиума, где изучена работа каждого профсоюзного комитета, рассмотрены вопросы заключения районного Тарифного соглашения, соблюдения законодательства по охране труда, трудового законодательства и другие. Проведено 13 пленумов райкома профсоюза.

— Связующим звеном в реализации социального партнёрства на уровне предприятий и организаций остаётся коллективный договор, — подчеркнула профсоюзный лидер. — Именно он, заключённый от имени работников с нанимателями, является правовым инструментом в отстаивании интересов членов профсоюза.

Сегодня в районе действует районное соглашение и восемь коллективных договоров. Ведётся работа по заключению коллективного договора на «Ланатэксе». Анализ показал, что серьёзно подходят к подготовке и принятию документа на УП «Северный», в филиале «Вировлянский» и ОАО «Птицефабрика Городок». Многое делается для поддержания достойного уровня оплаты через включение в колдоговоры перечня стимулирующих выплат, определение условий премирования за высокие достижения в труде. Одним из основных направлений деятельности райкомитета является общественный контроль за соблюдением трудового законодательства, в частности применения контрактной формы найма, создания здоровых и безопасных условий труда. Особое внимание уделялось вопросам своевременной и полной выплаты зарплаты. По результатам нанимателям выдано 123 рекомендации, большинство нарушений устранено.

В текущем году проведено 11 обследований предприятий района, выявлено и предложено устранить 47 нарушений законодательства об охране труда. Основными при этом являются эксплуатация неисправных, несоответствующих требованиям безопасности машин, отсутствие их технического осмотра; неприменение выданных средств индивидуальной защиты; не обеспечение необходимыми средствами пожаротушения, аптечками первой медицинской помощи; некорректное либо неполное заполнение журналов регистрации инструктажей, что позволяет сделать вывод о их формальном прохождении.

В 2019 г. прошла аттестация рабочих мест по условиям труда в ОАО «ПтицефабрикаГородок» (55 мест), КУСХП им. Свердлова (13) и Городокское ПМС (10).

Норма о предоставлении общественным инспекторам времени для осуществления мониторинга соблюдения требований по охране труда предусмотрена во всех коллективных договорах, а поощрения активных инспекторов не предусмотрено ни в одном.

Татьяна Леонидовна подчеркнула, проводимая заинтересованными службами работа по охране труда позволила не допустить в этом году случаев производственного травматизма на сельхозпредприятиях.

Отдельно Т. Груганова остановилась на дополнительных льготах и гарантиях, позволяющих повысить социальную защищённость молодых специалистов. В частности, оплата по найму жилых помещений, повышение оклада при заключении контракта предусмотрены в ПМС, УП «Северный», филиале «Вировлянский», КУСХП им. Свердлова; выплата подъёмных при поступлении на работу по распределению, кроме предусмотренных законодательством — в КУСХП им. Свердлова и филиале «Вировлянский». На УП «Северный» при заключении контракта устанавливается повышение тарифной ставки на 50% и предоставляется дополнительный поощрительный отпуск до пяти календарных дней. В обязательном порядке трудоустраиваются на предприятии молодые работники, призванные на срочную службу и вернувшиеся с неё, им оказывают единовременную материальную помощь в размере семи б. в.

Важным направлением деятельности профсоюза является забота о ветеранах, многодетных семьях и т. д.

Остановилась Татьяна Леонидовна и на таких важных аспектах, как участие членов профсоюза в спортивных и культурно-массовых мероприятиях, вручила благодарности райкома самым активным председателям первичек, представителям учреждений и общественных организаций, которые сотрудничают с профсоюзом работников АПК на постоянной основе.

Любовь ШЛЕЙКО.