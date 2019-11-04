ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Переизбрали председателя райкома

05.11.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Гарадоцкi веснiк

1 ноября в большом зале райисполкома прошла IX отчётно-выборная конференция районной профсоюзной организации Белорусского профессионального союза работников АПК. Председателем райкома представители профсоюзных первичек сельхозпредприятий Городокщины переизбрали Татьяну Груганову.

Переизбрали председателя райкома

На снимке: Т. Груганова вручает благодарность председателю профкома УП «Северный» Ю. Прищеповой.

- На учёте в нашей райорганизации в 2014 г. состояло 15 первичных  организаций с общей численностью 3477 человек. В результате реорганизации, банкротства хозяйств, было ликвидировано пять первичных организаций, создана первичка в СООО «Ланатэкс», — отметила в своём докладе Татьяна Груганова. — Сегодня создана и действует структура профсоюзных органов. Она представлена районным комитетом профсоюза в составе 19 человек, его президиумом, ревизионной комиссией, 9 первичными профсоюзными организациями численностью 1677 человек, 32  профсоюзными группами. Профсоюзным членством охвачены 92,1% работающих в отрасли сельского хозяйства. В шести профорганизациях достигнут максимальный охват в 100%.

    Татьяна Леонидовна подчеркнула, что во всех профгруппах и первичках прошли отчётно-выборные собрания, на которых подвели итоги работы, выработали перспективные направления деятельности. Переизбраны председатели профкомов в СООО «Ланатэкс», Городокском ПМС и райветстанции.

    За истекший период райком профсоюза провёл 30 заседаний президиума, где изучена работа каждого профсоюзного комитета, рассмотрены вопросы заключения районного Тарифного соглашения, соблюдения законодательства по охране труда, трудового законодательства и другие. Проведено 13 пленумов райкома профсоюза.

    — Связующим звеном в реализации социального партнёрства на уровне предприятий и организаций остаётся коллективный договор, — подчеркнула профсоюзный лидер. — Именно он, заключённый от имени работников с нанимателями, является правовым инструментом в отстаивании интересов членов профсоюза.

Сегодня в районе действует районное соглашение и восемь коллективных договоров. Ведётся работа по заключению коллективного договора на «Ланатэксе». Анализ показал, что серьёзно подходят к подготовке и принятию документа на УП «Северный», в филиале «Вировлянский» и ОАО «Птицефабрика Городок». Многое делается для поддержания достойного уровня оплаты через включение в колдоговоры перечня стимулирующих выплат, определение условий премирования за высокие достижения в труде. Одним из основных направлений деятельности райкомитета  является общественный контроль за соблюдением трудового законодательства, в частности применения контрактной формы найма, создания здоровых и безопасных условий труда. Особое внимание уделялось вопросам своевременной и полной выплаты зарплаты. По результатам нанимателям выдано 123 рекомендации, большинство нарушений устранено.

    В текущем году проведено 11 обследований предприятий района, выявлено и предложено устранить 47 нарушений законодательства об охране труда. Основными при этом являются эксплуатация неисправных, несоответствующих требованиям безопасности машин, отсутствие их технического осмотра; неприменение выданных средств индивидуальной защиты; не обеспечение необходимыми средствами пожаротушения, аптечками первой медицинской помощи; некорректное либо неполное заполнение журналов регистрации инструктажей, что позволяет сделать вывод о их формальном прохождении.

    В 2019 г. прошла аттестация рабочих мест по условиям труда в ОАО «ПтицефабрикаГородок» (55 мест), КУСХП им. Свердлова (13) и Городокское ПМС (10).

    Норма о предоставлении общественным инспекторам времени для осуществления мониторинга соблюдения требований по охране труда предусмотрена во всех  коллективных договорах, а поощрения активных инспекторов не предусмотрено ни в одном.

    Татьяна Леонидовна подчеркнула, проводимая заинтересованными службами работа по охране труда позволила не допустить в этом году случаев производственного травматизма на сельхозпредприятиях.

    Отдельно Т. Груганова остановилась на дополнительных льготах и гарантиях, позволяющих повысить социальную защищённость молодых специалистов. В частности, оплата по найму жилых помещений, повышение оклада при заключении контракта предусмотрены в ПМС, УП «Северный», филиале «Вировлянский», КУСХП им. Свердлова; выплата подъёмных при поступлении на работу по распределению, кроме предусмотренных законодательством — в КУСХП им. Свердлова и филиале «Вировлянский». На УП «Северный» при заключении контракта устанавливается повышение тарифной ставки на 50% и предоставляется дополнительный поощрительный отпуск до пяти календарных дней. В обязательном порядке трудоустраиваются на предприятии молодые работники, призванные на срочную службу и вернувшиеся с неё, им оказывают единовременную материальную помощь в размере семи б. в.

    Важным направлением деятельности профсоюза является забота о ветеранах, многодетных семьях и т. д.

    Остановилась Татьяна Леонидовна и на таких важных аспектах, как участие членов профсоюза в спортивных и культурно-массовых мероприятиях, вручила благодарности райкома самым активным председателям первичек, представителям учреждений и общественных организаций, которые сотрудничают с профсоюзом работников АПК на постоянной основе.

Любовь ШЛЕЙКО.

 

 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
1 ноября в большом зале райисполкома прошла IX отчётно-выборная конференция районной профсоюзной организации Белорусского профессионального союза работников...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Мой родной город Кировск» — краеведческая игра для учащихся прошла в Кировском ЦДОДиМ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
05.11.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика