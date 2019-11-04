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В год президентских выборов зарплаты бюджетников повысят на 10-11 %

05.11.2019 09:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сегодня пройдет нулевое чтение бюджета.

Это предусмотрено проектом бюджета на 2020 год. Вчера главный финансовый документ рассмотрела профильная комиссия депутатов, передает БТ

Бюджет готовят к чтению в Овальном зале. В основе документа базовый сценарий развития экономики. Ее рост запланирован в 1,9 %, инфляция - не выше 5. Уровень ставки рефинансирования останется прежним. Бюджет усилил социальную направленность. Среди прочих мер развитие программы семейного капитала. 

Сегодня пройдет так называемое нулевое чтение, когда документ рассмотрят с участием правительства и всех парламентских комиссий.
 
 
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