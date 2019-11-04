В год президентских выборов зарплаты бюджетников повысят на 10-11 %

БТ . Это предусмотрено проектом бюджета на 2020 год. Вчера главный финансовый документ рассмотрела профильная комиссия депутатов, передает





Бюджет готовят к чтению в Овальном зале. В основе документа базовый сценарий развития экономики. Ее рост запланирован в 1,9 %, инфляция - не выше 5. Уровень ставки рефинансирования останется прежним. Бюджет усилил социальную направленность. Среди прочих мер развитие программы семейного капитала.





Сегодня пройдет так называемое нулевое чтение, когда документ рассмотрят с участием правительства и всех парламентских комиссий.