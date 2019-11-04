Исполнитель главной роли Хоакин Феникс, а также Роберт де Ниро и Зази Битц выдвинуты в актерских номинациях. Также фильм претендует на награды во всех технических номинациях, включая спецэффекты и монтаж. Режиссер Тод Филлипс также в числе номинантов.









Решение членов Американской киноакадемии станет известно 13 января 2020 года.





"Джокер" уже имеет главную награду Венецианского кинофестиваля и попала в список лучших фильмов категории R (самых кассовых лент возрастной категории 18+).







