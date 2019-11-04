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Фильм "Джокер" выдвинут на "Оскар" в 16 номинациях

05.11.2019 09:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Кинокомпания Warner Bros. выдвинула фильм "Джокер" на кинопремию "Оскар" в 16 номинациях, сообщается на официальном сайте киностудии.

Исполнитель главной роли Хоакин Феникс, а также Роберт де Ниро и Зази Битц выдвинуты в актерских номинациях. Также фильм претендует на награды во всех технических номинациях, включая спецэффекты и монтаж. Режиссер Тод Филлипс также в числе номинантов.


Решение членов Американской киноакадемии станет известно 13 января 2020 года.

"Джокер" уже имеет главную награду Венецианского кинофестиваля и попала в список лучших фильмов категории R (самых кассовых лент возрастной категории 18+).

 
 
 
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Кинокомпания Warner Bros. выдвинула фильм "Джокер" на кинопремию "Оскар" в 16 номинациях, сообщается на официальном сайте киностудии.
 
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