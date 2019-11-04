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Коньяк и ликер подняли со дна с помощью роботов

05.11.2019 09:46 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Дайверская команда Ocean X подняла со дна Балтийского моря почти тысячу бутылок редкого французского алкоголя, затонувшего на пути в Россию более ста лет назад. Об этом сообщает The Local.

Фото: Ocean X Team / The Local

Сотни бутылок затонувшего на пути в Россию ценного алкоголя подняли со дна. Бутылки с коньяком и ликером должны были доставить в Петроград в 1917 году во время Первой мировой войны. Однако шведский пароход на пути в Россию задержала немецкая подлодка. Экипаж решил затопить судно, чтобы вернуться в Швецию, так как алкоголь в то время являлся контрабандой.

В итоге 50 коробок коньяка и 15 коробок ликера считались пропавшими до 1999 года. Тогда были обнаружены обломки корабля, но было опасно погружаться в том месте. В следующий раз осуществить это удалось дайверам из Швеции несколько лет назад. Коньяк и ликер подняли со дна с помощью роботов.


Все 600 бутылок коньяка марки De Haartman & Co, который уже не выпускают, и 300 бутылок ликера Benedictine, принадлежащего теперь компании Bacardi, были подняты целыми. Сообщается, что несколько бутылок доставят в Россию и Швецию для анализа. Дайверы назвали находку частью истории бывшей имперской России.

В начале октября сообщалось о найденных 93 амфорах возрастом 1700 лет у побережья Майорки в Испании. Специалисты предположили, что в них могут находиться вино, оливковое масло и рыбный соус.
 
 
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Дайверская команда Ocean X подняла со дна Балтийского моря почти тысячу бутылок редкого французского алкоголя, затонувшего на пути в Россию более ста лет назад. Об...
 
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