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Москва не продлила Минску «перетаможку» нефти. Потери в 2020 году составят более 420 млн долларов

05.11.2019 09:46 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Потери доходной части бюджета Беларуси в 2020 году от прекращения «перетаможки» российской нефти составят 951 млн рублей (около 423,6 млн долларов). Об этом заявил первый заместитель министра финансов страны Юрий Селиверстов.

Москва не продлила Минску «перетаможку» нефти. Потери в 2020 году составят более 420 млн долларов
«Потери по сравнению с 2019 годом доходов от поступления средств от так называемой перетаможки составят 951 млн рублей», — сказал он понедельник в парламенте (цитата по ТАСС).

В пояснительной записке к проекту бюджета-2020 говорится о потерях «от прекращения срока действия договоренностей с Российской Федерацией в нефтегазовой сфере» на 950,9 млн рублей.

Россия в 2017 году с целью компенсации высоких (по мнению белорусской стороны) цен на газ предоставила Беларуси возможность зачислять в свой бюджет таможенную пошлину от 6 млн тонн нефти (так называемая перетаможка). Это «соглашение о сотрудничестве в нефтегазовой сфере» действует по 2019 год включительно. Но на протяжении этого года белорусские чиновники говорили, что ведут переговоры на предмет продления соглашения.

Юрий Селиверстов, отвечая на вопрос журналистов, значит ли это, что Минск и Москва по вопросу «перетаможки» нефти на 2020 год не договорились, сказал: «На данный момент пока так» (цитата по interfax.by).


Как заявил Селиверстов, бюджет также понесет потери «в условиях нарастания действия налогового маневра в нефтяной сфере в Российской Федерации». Потери республиканского бюджета от вывозных таможенных пошлин на нефтепродукты составят 537,2 млн рублей (около 239,3 млн долларов), отмечается в документах к проекту бюджета.

Налоговый суверенитет и рост цен на топливо. Глава Минфина Беларуси — о проблеме российского маневра

В настоящее время Минск хочет компенсации потерь от ухудшающихся условий торговли нефтью, а Москва в ответ предложила углубить интеграцию в соответствии с договором о Союзном государстве 1999 года. Минфин Беларуси ранее подсчитал, что потери бюджета от реализации налогового маневра в РФ в 2019 году составят порядка 400 млн долларов.

В настоящее время власти Беларуси также пытаются договориться с правительством РФ о ценах на газ с 2020 года.
 
Теги: Минск
 
 
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Потери доходной части бюджета Беларуси в 2020 году от прекращения «перетаможки» российской нефти составят 951 млн рублей (около 423,6 млн долларов). Об этом заявил...
 
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