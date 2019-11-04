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Имейте в виду: в отелях 64 стран мира можно пожить по бартеру: за работу в саду, ремонт, перевод сайта

05.11.2019 09:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глобальная акция World Barter Week проводится не первый год и неизменно собирает немало желающих "бесплатно" пожить в отеле, выполняя некоторые работы в саду или по ремонту, переводя сайт гостиницы на востребованные среди других путешественников языки и так далее.




В предпоследнюю неделю осени, 18-24 ноября, акцию проведут сотни отелей из 64 стран мира. Больше всего - в инициировавшей проект Италии, 407.

Беларусь к World Barter Week пока не подключилось, а вот по нескольку гостиниц в России и Украине в списке представлено.
 
 
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Глобальная акция World Barter Week проводится не первый год и неизменно собирает немало желающих "бесплатно" пожить в отеле, выполняя некоторые работы в саду или по...
 
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