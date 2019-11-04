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Facebook представила новый логотип корпорации

05.11.2019 09:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Корпорация Facebook представила новый логотип компании для того, чтобы пользователям было легко отличать саму социальную сеть Facebook от программ, которыми владеет компания. Об этом говорится в блоге Facebook.



Так, новый логотип сделан с использованием больших букв и представлен во многих ярких цветах.

По мнению компании, такой логотип поможет пользователям отличать логотип самой корпорации и ее программ и социальной сети Facebook.

"Люди должны знать, какие компании производят продукцию, которой они пользуются. Наши основные программы: Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp, Oculus, Workplace, Portal и Calibra", - говорится в сообщении Facebook.

Также отмечается, что в ближайшее время в компании начнут использовать новый логотип во всех программах, которыми владеют, и на официальном сайте.
 
 
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Корпорация Facebook представила новый логотип компании для того, чтобы пользователям было легко отличать саму социальную сеть Facebook от программ, которыми владеет...
 
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