Столтенберг: Украина вступит в НАТО

— Все союзники согласились, что Украина станет членом НАТО. Черногория присоединилась к НАТО лишь два года назад, Северная Македония станет членом НАТО через несколько месяцев. После падения Берлинской стены Польша, страны Балтии — никто даже в мечтах представить не мог, что они будут в НАТО. Украина будет членом НАТО, — заявил Столтенберг.













По его словам, НАТО поможет Украине провести необходимые реформы для вступления в альянс. А сейчас, добавил Столтенберг, Украина должна сконцентрироваться на реформах — усилить оборону и структуры безопасности, модернизировать структуру управления государством и, самое главное, побороть коррупцию.





Ранее президент страны Владимир Зеленский заявлял, что Украина обязательно вступит в НАТО, но только после проведения референдума.





«Курс в НАТО — это безопасность страны и уровень нашей армии. Мы должны рассказать украинцам, что такое НАТО и что это не так страшно. И когда украинцы будут все готовы, мы обязательно вынесем этот вопрос на референдум, и Украина будет в НАТО», — добавил президент.



