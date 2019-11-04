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Столтенберг: Украина вступит в НАТО

05.11.2019 09:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Украина станет членом НАТО. Об этом генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил в телеинтервью «ТСН.Тиждень».

— Все союзники согласились, что Украина станет членом НАТО. Черногория присоединилась к НАТО лишь два года назад, Северная Македония станет членом НАТО через несколько месяцев. После падения Берлинской стены Польша, страны Балтии — никто даже в мечтах представить не мог, что они будут в НАТО. Украина будет членом НАТО, — заявил Столтенберг.



По его словам, НАТО поможет Украине провести необходимые реформы для вступления в альянс. А сейчас, добавил Столтенберг, Украина должна сконцентрироваться на реформах — усилить оборону и структуры безопасности, модернизировать структуру управления государством и, самое главное, побороть коррупцию.

Ранее президент страны Владимир Зеленский заявлял, что Украина обязательно вступит в НАТО, но только после проведения референдума.

«Курс в НАТО — это безопасность страны и уровень нашей армии. Мы должны рассказать украинцам, что такое НАТО и что это не так страшно. И когда украинцы будут все готовы, мы обязательно вынесем этот вопрос на референдум, и Украина будет в НАТО», — добавил президент.
 
 
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Украина станет членом НАТО. Об этом генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил в телеинтервью «ТСН.Тиждень».
 
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