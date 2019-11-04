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Главный идеолог Гомельщины – главный претендент на депутатство. И вот почему

05.11.2019 09:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Главный идеолог Гомельской области Ирина Довгало, выдвигающаяся кандидатом в депутаты по Гомельскому-Советскому избирательному округу №34 обратилась с предвыборной листовкой к избирателям.

 В глаза бросается отсутствие в программе информации о государственной идеологии.  

О личных успехах кандидатка также скромно умалчивает, упомянув лишь о своей карьерной лестнице чиновника: в 17 лет Ирина Довгало начала жизненный путь в райкоме комсомола Гомеля, достигнув должности главного идеолога облисполкома, пишет "Гомельская весна".


Ирина Довгало. Фото:belta.by

Чиновница умалчивает о своих доходах, в то время как по версии газеты «Гомельские ведомости» она является самым богатым кандидатом в городе. За прошлый год идеолог задекларировала свыше 43-х тыс. рублей или по 3.637 руб. ежемесячного дохода ($.1731). С таким вполне европейским жалованием имущество в ее собственности отсутствует. Как минимум, кандидат этот факт официально подтверждает.  

Обращаясь к жителям избирательного округа, кандидат смело берет на себя ответственность за ремонты “долгостроев”, строительство школ, садов и даже бани. Она считает, что все это возможно при сохранении суверенитета страны под мирным небом и в процветающем государстве.  

Кстати, по Гомельскому-Советскому избирательному округу №34 баллотировалось 4 кандидата: начальник отдела маркетинга и рекламы открытого акционерного общества «Кирмаш», член РПТС, Виктор Борисов, юрист общества с ограниченной ответственностью «Экологика», член ЛДП, Ольга Игнатенко, осуществляющая уход за инвалидом 1 группы, член ОГП Татьяна Каневская и беспартийная Ирина Довгало.

Счета для создания избирательных фондов открыли трое из них, за исключением Виктора Борисова.

И только у Ирины Довгало отмечено поступление (1500 рублей) и расходование (919,57 рублей) денежных средств. Это ответ на главный вопрос - кандидатка всеръёз готовится к покорению парламента.
 
Теги: Гомель
 
 
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Главный идеолог Гомельской области Ирина Довгало, выдвигающаяся кандидатом в депутаты по Гомельскому-Советскому избирательному округу №34 обратилась с...
 
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