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Эйсмонт о словах Медведева: «Может быть, надо найти новый повод укусить?..»

05.11.2019 09:02 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Слова президента Беларуси Александра Лукашенко о «не наших войнах» вырваны из контекста, об этом в понедельник заявила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт, передает РИА Новости.



— Президент знаком с реакцией председателя правительства России на фразу, вырванную из контекста его ответа казахским журналистам. Реакция, надо сказать, очень неожиданная — и неожиданность ее заключается в полном искажении сути, — заявила Наталья Эйсмонт.

Эйсмонт выразила уверенность, что не нужно подробно разъяснять, что означает «все эти войны — не наши войны».

— Все предельно ясно: говоря об этом, президент имел в виду, что навоевались — и Беларусь, и Россия — хватит! Тем не менее, коль уж тема получила развитие, не могу не отметить несколько моментов, — добавила Эйсмонт.

По ее мнению, если кто-то в постсоветский период и отрекался от чего-то, то «делалось это не в Беларуси, а в самой России, и не единожды». Эйсмонт также отметила, что примеры приводить не будет, хотя могла бы.


— Еще более странно для российского премьера должно выглядеть то, что после стольких пройденных вместе испытаний сегодня наши страны погрязли в бесконечных переговорах по нефти, газу и даже продуктам питания, — сказала пресс-секретарь президента Беларуси.

Она призвала Москву и Минск решать эти вопросу, а не вспоминать «седые времена».

Эйсмонт подчеркнула, что «главный вопрос, который возникает в связи с этим обсуждением: кому и зачем нужно сегодня поднимать эту тему?» Пресс-секретарь отметила, что отношение Беларуси всем известно, достаточно посмотреть, как в стране чтят память о защитниках Отечества.

— Просто кому-то надо, чтобы эта вроде бы предельно понятная тема вдруг зазвучала. Или, может быть, надо найти новый повод укусить?.. Но это — вопрос пока риторический, — заключила она.

Напомним, 4 ноября премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что считает недопустимым называть «участием в чужих войнах» защиту своих земель от иностранных захватчиков. Для него оказалось «странным слышать такие слова».


Российский премьер имел в виду слова президента Беларуси Александра Лукашенко, сказанные им 21 октября перед визитом в Казахстан телевизионному информационному агентству «Хабар».

— Кто-то нами понукал, кто-то пытался на колени поставить. Особенно в Беларуси. Все эти войны — не наши войны. Отечественная война 1812 года, Наполеон прошелся до Москвы и назад вернулся через Беларусь. Все разграблено, все было уничтожено. Потом Первая миро я война. Дошли до того, что от Беларуси осталась только узенькая полосочка — часть восточных губерний отошла России, а до Минска отошла к Польше по Рижскому договору. Потом Вторая мировая война, у нас — Великая Отечественная война. Полностью Беларусь стерли с лица земли. Это не наши были войны. Мы, тем не менее, горя хлебнули.
 
Теги: Минск
 
 
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Слова президента Беларуси Александра Лукашенко о «не наших войнах» вырваны из контекста, об этом в понедельник заявила пресс-секретарь главы государства Наталья...
 
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