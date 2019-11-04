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В Новополоцке на переходе VW насмерть сбил женщину
Источник материала: Tut.by
Утром 5 ноября в Новополоцке автомобиль насмерть сбил женщину. Об этом
Предварительно установлено, что около 07.30 36-летний водитель Volkswagen Polo двигался по улице Блохина и в районе дома № 5 сбил женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате наезда 56-летняя женщина получила телесные повреждения, от которых умерла на месте происшествия.
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ГАИ просит граждан, ставших очевидцами данного происшествия, сообщить имеющуюся у них информацию по телефону: 8 029 217-93-55.
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