Россиянка пыталась вывезти в Китай 8 золотых слитков, приклеив их к ступням. Ее выдала походка

Источник материала: Tut.by

Почти 2 килограмма золотых слитков обнаружили сотрудники таможенники в Забайкалье у российской туристки, выезжающей в Китай. Как сообщает Дальневосточное таможенное управление, женщина выбрала довольно необычный способ, чтобы скрыть контрабанду.

Инспектор таможенного поста обратил внимание на девушку, потому что она нервничала и вела себя подозрительно. К тому же девушка неестественно переставляла ноги при ходьбе.

Обнаружить золотые слитки удалось с помощью стационарного металлоискателя — они были прикреплены к ступням скотчем. Всего 8 слитков общим весом 1 863,81 грамма.

Экспертиза установила, что слитки изготовлены из золота кустарным способом. Их оценочная стоимость составляет более 5 млн российских рублей (почти 79 тысяч долларов).

Девушка также сообщила, что пыталась провезти их по просьбе гражданина КНР за денежное вознаграждение. Возбуждено уголовное дело за незаконное перемещение стратегически важных товаров и ресурсов.

Как сообщила пресс-служба таможенного управления, их работники уже неоднократно задерживали граждан России, которые пытались вывезти золото в КНР. Так, в августе этого года гражданка России пыталась вывезти в Китай 10 золотых слитков в кроссовках под стельками.