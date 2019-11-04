Менее 3 литров на 100 км: BMW показала самую экономичную версию кроссовера X3

Источник материала: Tut.by

В декабре американский завод BMW в Спартанбурге начнет выпуск гибридной модификации «паркетника» X3 третьего поколения. Она получила обозначение xDrive 30e и появится в продаже весной следующего года.





Речь идет о «подзаряжаемом» гибриде, бензоэлектрическая установка которого знакома по представленному год назад седану 330e . Под капотом установлена та же двухлитровая турбо-«четверка», развивающая 184 л.с., а в 8-ступенчатый «автомат» интегрирован 80-киловаттный электродвигатель. Пиковые показатели гибридной системы — 192 л.с. и 420 Нм крутящего момента.





Заявленное время разгона до 100 км/ч у X3 xDrive 30e — 6,1 секунды, максимальная скорость — 210 км/ч. Литий-ионная тяговая батарея емкостью 12 кВтч расположена под задним сиденьем, а объем багажника по сравнению с обычными версиями X3 сократился на 100 л — до 450 л. При сложенных сиденьях заднего ряда объем грузового отсека равен 1500 л.





Пробег в электрическом режиме — от 41 до 46 км по циклу WLTP, «максималка» в таком случае может достигать 135 км/ч. Средний расход топлива — 2,2−2,8 л/100 км. Подзарядить батарею можно от розетки или специального терминала за 3,5 часа. Также у кроссовера есть специальный режим, в котором электроника поддерживает заданный уровень заряда батарей, чтобы, например, энергии хватило на передвижение в «зеленой» зоне, где запрещено использование ДВС.





Гибридный X3 предложат в четырех вариантах исполнения, стартовая стоимость в Германии — 56 900 евро.