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На Главной елке страны расскажут, что Дед Мороз тоже был маленьким

05.11.2019 11:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Главная елка страны пройдет с 20 декабря по 6 января во Дворце Республики. В этом году на ней поставят детскую новогоднюю сказку «Волшебная профессия».


Фото: Надежда Бужан, TUT.BY

Кто такой Дед Мороз, знают все — от мала до велика. Но мало кто задумывается над тем, был ли Дед Мороз маленьким, учился ли он в школе, легко ли быть волшебником и совершать новогодние чудеса. Об этом расскажет детская новогодняя сказка «Волшебная профессия».

Добрый сюжет, неожиданные повороты событий, прекрасная музыка и нестандартные декорации — вот чего действительно стоит ждать от Главной елки страны. Новый год шагает по планете вместе с Дедом Морозом, а вот как именно у Деда Мороза получается одновременно поздравить всех людей и на всех континентах, вы узнаете на самом новогоднем представлении года во Дворце Республики.

Когда: 11.00, 14.30, 18.00

Где:

Сколько: 7 — 26 рублей. Детям до трех лет вход бесплатный. Билеты без комиссии — в кассах Дворца Республики

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Теги: Минск
 
 
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Главная елка страны пройдет с 20 декабря по 6 января во Дворце Республики. В этом году на ней поставят детскую новогоднюю сказку «Волшебная профессия».
 
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