«Конечно, мы ссоримся». Истории пар, которые работают вместе

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Бывает, что вы устаете от своего мужа или жены? Наверняка. Правда, практически у всех из нас есть время, когда мы порознь — работа. Но как быть, если и вы работаете со своей второй половинкой? Как сохранить отношения и не переносить личное на рабочее и наоборот? Комфортно ли работать, когда жена — твой начальник? Вместе со службой доставки еды menu.by (одни из героев именно от них) мы поговорили об этом с семьями, которые работают вместе уже не один год (и у них все хорошо!).