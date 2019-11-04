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«Конечно, мы ссоримся». Истории пар, которые работают вместе
Источник материала: Tut.by
Бывает, что вы устаете от своего мужа или жены? Наверняка. Правда, практически у всех из нас есть время, когда мы порознь — работа. Но как быть, если и вы работаете со своей второй половинкой? Как сохранить отношения и не переносить личное на рабочее и наоборот? Комфортно ли работать, когда жена — твой начальник? Вместе со службой доставки еды
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