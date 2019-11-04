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Поликлиники и больницы изменят график работы в ноябрьские выходные и праздники
05.11.2019 — Разное | Герой працы
Источник материала: Герой працы
Поликлиники и больницы изменят график работы в ноябрьские выходные и праздники
Больничные организации 7 ноября будут работать по графику праздничного дня, 8 ноября - рабочего дня, 9 и 16 ноября - субботы, 10 ноября - выходного дня.
Работа амбулаторно-поликлинических, организаций переливания крови, медицинской техники, аптек и других 7 ноября будет организована по графику праздничного дня, 8 и 9 ноября - субботы, 10 ноября - выходного дня, 16 ноября - рабочего дня.-0-
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Поликлиники и больницы изменят график работы в ноябрьские выходные и праздники 5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организации здравоохранения изменят график работы в...
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