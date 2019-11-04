В целях организации оказания медицинской помощи населению в выходные и праздничные дни
График работы больничных организаций здравоохранения:
7 ноября по графику праздничного дня;
8 ноября по графику рабочего дня;
9 ноября по графику субботнего дня;
10 ноября по графику выходного дня;
16 ноября по графику субботнего дня.
График работы амбулаторно-поликлинических организаций здравоохранения, организаций переливания крови, санитарно-эпидемиологических, аптечных организаций и организаций медицинской техники, организаций особого типа и иных:
7 ноября по графику праздничного дня;
8 ноября по графику субботнего дня;
9 ноября по графику субботнего дня;
10 ноября по графику выходного дня;
16 ноября по графику рабочего дня.