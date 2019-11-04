Источник материала: Новости Волковыска

В целях организации оказания медицинской помощи населению в выходные и праздничные дни утвержден график работы организаций здравоохранения Республики Беларусь в ноябре 2019 года

График работы больничных организаций здравоохранения:

7 ноября по графику праздничного дня;

8 ноября по графику рабочего дня;

9 ноября по графику субботнего дня;

10 ноября по графику выходного дня;

16 ноября по графику субботнего дня.

График работы амбулаторно-поликлинических организаций здравоохранения, организаций переливания крови, санитарно-эпидемиологических, аптечных организаций и организаций медицинской техники, организаций особого типа и иных:

7 ноября по графику праздничного дня;

8 ноября по графику субботнего дня;

9 ноября по графику субботнего дня;

10 ноября по графику выходного дня;

16 ноября по графику рабочего дня.