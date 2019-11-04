|
На кинофестивале «Лістапад» начинаются показы фильмов национального конкурса
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Авторитетный фестиваль «Лістапад» продолжает конкурсную программу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 5 ноября начинается четвертая секция кинофорума, которая представлена картинами национального конкурса.
Это игровые, документальные и анимационные фильмы. Последние сняты на «Беларусьфильме» – шесть лент, среди которых сказки для детской аудитории и истории для взрослых, которые затрагивают темы белорусской и международной культуры.
Показы продлятся на протяжении двух дней, а уже 7- ноября на индустриальной платформе «Лістапада» пройдет День виртуальной реальности.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Авторитетный фестиваль «Лістапад» продолжает конкурсную программу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 5 ноября начинается четвертая...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)