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На кинофестивале «Лістапад» начинаются показы фильмов национального конкурса

05.11.2019 11:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Авторитетный фестиваль «Лістапад» продолжает конкурсную программу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 5 ноября начинается четвертая секция кинофорума, которая представлена картинами национального конкурса.

Это игровые, документальные и анимационные фильмы. Последние сняты на «Беларусьфильме» – шесть лент, среди которых сказки для детской аудитории и истории для взрослых, которые затрагивают темы белорусской и международной культуры.

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Показы продлятся на протяжении двух дней, а уже 7- ноября на индустриальной платформе «Лістапада» пройдет День виртуальной реальности.

На кинофестивале «Лістапад» начинаются показы фильмов национального конкурса

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Новости Беларуси. Авторитетный фестиваль «Лістапад» продолжает конкурсную программу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 5 ноября начинается четвертая...
 
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