Очень грозный черный кот прервал футбольный матч в США

Источник материала: Tut.by

В матче по американскому футболу между «Даллас Ковбойз» и «Нью-Йорк Джайентс» сегодня произошел забавный эпизод — на поле выбежал большой черный кот, пишет USA Today.

И хотя животное явно было напугано и растеряно, в Сети обратили внимание на его очень грозный вид. Смотрите сами:





Официальным лицам даже пришлось прервать игру, чтобы сотрудники смогли выловить кота и доставить его в безопасное место. Однако тот убежал сам через туннель в юго-западном углу стадиона.