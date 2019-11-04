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Очень грозный черный кот прервал футбольный матч в США

05.11.2019 11:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В матче по американскому футболу между «Даллас Ковбойз» и «Нью-Йорк Джайентс» сегодня произошел забавный эпизод — на поле выбежал большой черный кот, пишет USA Today.

И хотя животное явно было напугано и растеряно, в Сети обратили внимание на его очень грозный вид. Смотрите сами:


Официальным лицам даже пришлось прервать игру, чтобы сотрудники смогли выловить кота и доставить его в безопасное место. Однако тот убежал сам через туннель в юго-западном углу стадиона.

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