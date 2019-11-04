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Американец показал, как изменился за три года без алкоголя

05.11.2019 11:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сайт BoredPanda поговорил с 37-летним американцем по имени Кенни, который три года назад отказался от алкоголя и фиксировал перемены в своей внешности, делая селфи в ванной.


Фото: boredpanda.com. Спустя 24 часа

«Первый снимок я сделал спустя 24 часа трезвости, — объяснил мужчина. — Я чувствовал себя больным, выглядел плохо — хотелось запомнить это состояние, чтобы не повторять его».


Фото: boredpanda.com. Спустя 30 дней трезвости

«Даже за тридцать дней без выпивки я существенно изменился внешне — это видно на селфи».


Фото: boredpanda.com. Спустя 60 дней трезвости

«Я затеял историю с фотографиями, чтобы показать друзьям и семье, как я меняюсь. Конечно, они скептически отнеслись к моей идее, потому что последние несколько лет я терроризировал их, пока был пьян».


Фото: boredpanda.com. Спустя 90 дней трезвости

Кенни рассказал, что начал пить в колледже, но серьезной проблемой алкоголь стал для него 10 лет назад. «Я пил часто и много. Я понял, что не могу контролировать себя после первой рюмки — и всегда напивался. В 2016 году я пришел к тому, что был пьян каждый день».


Фото: boredpanda.com. Спустя 6 месяцев трезвости

Найти в себе силы измениться мужчине помогло желание быть рядом со своей семьей. Подруга, которая ранее избавилась от зависимости, привела его в общество анонимных алкоголиков.


Фото: boredpanda.com. Спустя 9 месяцев трезвости

«Через год трезвости я сделал фотосессию в духе „до и после“ и опубликовал ее на Reddit. Я надеялся, что это вдохновит людей — но даже не рассчитывал на такой поток комментариев с вопросами об алкоголизме. Так что я решил сделать традицию из таких снимков».


Фото: boredpanda.com. Спустя год трезвости

С отказом от алкоголя Кенни похудел на 34 кг. Он старается правильно питаться, занимается йогой.


Фото: boredpanda.com. Спустя 2 года трезвости

«Я просто хотел прийти в себя и собрать все то, что разрушил за годы пьянства. Я и не надеялся, что найду новую жизнь, полную радости, счастья и свободы», — признался мужчина.


Фото: boredpanda.com. Спустя три года трезвости

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Три года назад отказался от алкоголя и фиксировал перемены в своей внешности, делая селфи в ванной.
 
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