|
Официально: Беларусь потеряет $1,5 млрд ЗВР, а Нацбанк уменьшит поддержку курса рубля
Источник материала: Myfin
Снижение ЗВР связано с предстоящими выплатами по внешнему долгу в 2020 году. В документе говорится об обеспечении Национальным банком и правительством финансовой стабильности за счет изменения структуры резервов. Напомним, сейчас объем ЗВР Беларуси превышает $8,8 млрд.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com Снижение ЗВР связано с предстоящими выплатами по внешнему долгу в 2020 году. В документе говорится об...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)