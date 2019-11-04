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Официально: Беларусь потеряет $1,5 млрд ЗВР, а Нацбанк уменьшит поддержку курса рубля

05.11.2019 10:53 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Официально: Беларусь потеряет ,5 млрд ЗВР, а Нацбанк уменьшит поддержку курса рубля
Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Снижение ЗВР связано с предстоящими выплатами по внешнему долгу в 2020 году. В документе говорится об обеспечении Национальным банком и правительством финансовой стабильности за счет изменения структуры резервов. Напомним, сейчас объем ЗВР Беларуси превышает $8,8 млрд.

 
 
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Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com Снижение ЗВР связано с предстоящими выплатами по внешнему долгу в 2020 году. В документе говорится об...
 
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