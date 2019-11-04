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Топ-5 необычных мест для корпоратива
Источник материала: Myfin
Исследования показывают, что люди уже давно не в восторге от корпоративов: около половины сотрудников не горят желанием на них ходить. Зачастую это связано с надоевшим всем банкетным форматом: послушали речь босса, выпили, поели и разошлись. Другое дело, когда HR или руководство компании находят креативный способ проведения праздника. Именно такие мы и собрали в топ-5 необычных мест для корпоративов.
1. Отправиться в другие реальности: Парк виртуальных развлечений Teleport
Это крупнейший в Европе парк виртуальных развлечений. Он открылся в Минске относительно недавно – в декабре 2018 года. Парк расположился на огромной территории в 1400 кв. метров в торговом центре Green City. Каждый метр пространства от пола до потолка наполнен технологиями VR и AR.
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Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com Исследования показывают, что люди уже давно не в восторге от корпоративов: около половины...
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