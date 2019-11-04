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В среду Андрей Янчевский проведёт встречу с жителями микрорайона «Сахарный»
05.11.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
6 ноября председатель Слуцкого районного исполнительного комитета Андрей Владиславович Янчевский проведет встречу с населением по месту жительства в УО «Слуцкий государственный колледж». Начало - в 16:15,
Как прошла последняя встреча с населением деревень Козловичи и Ячево, смотрите
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6 ноября председатель Слуцкого районного исполнительного комитета Андрей Владиславович Янчевский проведет встречу с населением по месту жительства в УО «Слуцкий...
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