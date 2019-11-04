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В среду Андрей Янчевский проведёт встречу с жителями микрорайона «Сахарный»

05.11.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

6 ноября председатель Слуцкого районного исполнительного комитета Андрей Владиславович Янчевский проведет встречу с населением по месту жительства в УО «Слуцкий государственный колледж». Начало - в 16:15, сообщает «Слуцкий край».

Как прошла последняя встреча с населением деревень Козловичи и Ячево, смотрите здесь.


Slutsk-Gorod.by

 
 
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6 ноября председатель Слуцкого районного исполнительного комитета Андрей Владиславович Янчевский проведет встречу с населением по месту жительства в УО «Слуцкий...
 
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