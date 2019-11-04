Как будет работать МРЭО ГАИ на больших выходных

Источник материала: Слуцк Город

Госавтоинспекция информирует об изменении в режиме работы подразделений МРО и МЭО ГАИ УВД Миноблисполкома, а также МРЭО территориальных подразделений ГАИ Минской области.

В предпраздничный день 6 ноября режим работы сокращен на один час до 16:00.

7 ноября прием граждан по вопросам регистрации и перерегистрации транспорта, приема квалификационных экзаменов по ПДД и выдачи водительских удостоверений подразделениями МРО и МЭО ГАИ УВД Миноблисполкома,а также МРЭО территориальных подразделений ГАИ Минской области осуществляться не будет.

С пятницы, 8 ноября, подразделения будут работать по основному графику.



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