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Как будет работать МРЭО ГАИ на больших выходных
05.11.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Госавтоинспекция
В предпраздничный день 6 ноября режим работы сокращен на один час до 16:00.
7 ноября прием граждан по вопросам регистрации и перерегистрации транспорта, приема квалификационных экзаменов по ПДД и выдачи водительских удостоверений подразделениями МРО и МЭО ГАИ УВД Миноблисполкома,а также МРЭО территориальных подразделений ГАИ Минской области осуществляться не будет.
С пятницы, 8 ноября, подразделения будут работать по основному графику.
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Госавтоинспекция информирует об изменении в режиме работы подразделений МРО и МЭО ГАИ УВД Миноблисполкома, а также МРЭО территориальных подразделений ГАИ...
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