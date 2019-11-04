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«Суровый белорус» хочет выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента Беларуси
Источник материала: Tut.by
Виталий Зелковский, известный в Сети как «суровый белорус» или «суровый турист», решил выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента страны. Об этом он
«Дорогие друзья! Я принял решение о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента РБ, — написал Виталий. — Моей целью является желание применить знания полученные в ЕС для улучшения жизни в РБ. Моими задачами будут модернизация экономики, реформы в политической системе и улучшение трудового и социального законодательства. Более подробная информация будет появляться на моей странице. Рассчитываю на вашу поддержку!» (орфография и пунктуация сохранены).
К этому сообщению он прикрепил фотоколлаж, где обыграл схожесть своей фамилии с фамилией президента Украины Владимира Зеленского.
Это не первый раз, когда Виталий Зелковский решил попробовать себя в политике. Так, в 2014 году он
«Суровый турист» Виталий Зелковский стал известен в 2013 году, когда на американском сайте Reddit появился посвященный ему мем. Пользователи обратили внимание на фото, которое выкладывал в Сеть житель Бельгии, — на всех фото у него было одинаково безэмоциональное выражение лица.
Оказалось, что автор снимков родом из Молодечно. После того как мем завирусился, фото Виталия опубликовали в известных изданиях The Sun, BuzzFeed, MSN и других. Мужчину начали узнавать на улицах, и ему стали поступать предложения сняться в рекламе (в частности, Виталий участвовал в презентации Samsung Galaxy S4).
Известно, что Виталий имеет три высших образования — он изучал в БНТУ информационные технологии и робототехнику, в БГЭУ — правоведение, и современные технологии в Высшей школе Карел де Грот. Владеет тремя иностранными языками (немецкий, нидерландский, английский). Занимается промышленным дизайном, живет и работает в Бельгии. Судя по
Отметим, что в статье 80 Конституции РБ
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«Суровый турист» Виталий Зелковский стал известен в 2013 году, когда на американском сайте Reddit появился посвященный ему мем.
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