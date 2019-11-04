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Новые данные: что известно о встрече Лукашенко и Насти Рыбки
Источник материала: KYKY>
Если помните, Настя Рыбка, известная благодаря коррупционно-сексуальному скандалу, на днях приезжала в Минск и давала интервью журналисту TUT.by Любови Касперович (мы
«Я поблагодарю [Лукашенко]. Специально записалась на аудиенцию через месяц. Там достаточно строгая очередь», – сказала в беседе с корреспондентом Рыбка.
Чтобы проверить эту информацию, «Радые Свабода»
«Пока в планах такой встречи нет. Но если будет соответствующее обращение, будем рассматривать. Наряду со всеми другими подобными просьбами об организации встречи. Никакой антипатии у президента к гражданке Беларуси Анастасии Вашукевич [Рыбке] нет», – указала Эйсмонт в письменном ответе изданию.
Фото обложки: Sergei Fadeichev, TASS.
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