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Новые данные: что известно о встрече Лукашенко и Насти Рыбки

05.11.2019 10:27 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Если помните, Настя Рыбка, известная благодаря коррупционно-сексуальному скандалу, на днях приезжала в Минск и давала интервью журналисту TUT.by Любови Касперович (мы цитировали этот материал). Кроме того, что Рыбка заявила о выдвижении себя кандидатом в беларуский парламент, она обмолвилась о встрече с Александром Лукашенко. Теперь это прокомментировала пресс-служба президента.

«Я поблагодарю [Лукашенко]. Специально записалась на аудиенцию через месяц. Там достаточно строгая очередь», – сказала в беседе с корреспондентом Рыбка. 

Чтобы проверить эту информацию, «Радые Свабода» обратилось за комментарием к пресс-секретарю президента Наталье Эйсмонт. С ее слов, о личной встрече Рыбки и Лукашенко пока нет и речи, но она может пройти, как и встреча с любым другим гражданином Беларуси.

«Пока в планах такой встречи нет. Но если будет соответствующее обращение, будем рассматривать. Наряду со всеми другими подобными просьбами об организации встречи. Никакой антипатии у президента к гражданке Беларуси Анастасии Вашукевич [Рыбке] нет», – указала Эйсмонт в письменном ответе изданию.

Фото обложки: Sergei Fadeichev, TASS.

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Теги: Минск
 
 
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Если помните, Настя Рыбка, известная благодаря коррупционно-сексуальному скандалу, на днях приезжала в Минск и давала интервью журналисту TUT.by Любови Касперович...
 
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