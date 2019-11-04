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Беларусы требуют недельных новогодних каникул
Источник материала: KYKY>
Кажется, беларусы вошли во вкус с электронными обращениями к властям насчет рабочих дней и выходных. Пару дней назад в сети
Чего хотят авторы петиции
Авторы считают, что график переноса дней на январь 2020-го – неэффективен. «Рабочий день перенесен со 2 января на 4, и с 6 на 11 января. Не совсем понятно, зачем оставлять разрыв (в два рабочих дня) между новогодними и рождественскими праздниками? Не практичнее ли было рабочие дни перенести на следующие за праздниками рабочие субботние дни?
Для сравнения: в Российской Федерации выходные дни в период новогодних и рождественских праздников длятся девять дней. При этом они не переносятся, и, соответственно, россияне эти дни не отрабатывают», – указано в обращении.
Что нужно сделать
Беларусы просят сделать новогодние каникулы длиной в семь дней по такой схеме:
На момент публикации материала петицию подписали всего 16 человек, но, судя по опыту предыдущих попыток повлиять на график переносов, у этого числа есть все шансы стократно вырасти. Спустя пять дней обращение направят в Министерство труда и Совет министров. Если вы разделяете позицию авторов и хотите их поддержать, можете перейти по
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