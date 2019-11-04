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США выходят из Парижского соглашения по климату

05.11.2019 11:53 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

США выходят из Парижского соглашения по климату
shutterstock.com

США начинают официальный процесс выхода из Парижского соглашения. Об этом заявил государственный секретарь США Майкл Помпео, сообщает Euronews.

США выходят из Парижского соглашения по климату Прогноз на «послезавтра». Когда ждать новых погодных аномалий?

Майкл Помпео уточнил: согласно условиям соглашения США направили официальное уведомление о выходе в ООН. Формально процедура выхода завершится 4 ноября 2020 года - на следующий день после президентских выборов в стране.

С инициативой выхода из Парижского соглашения по климату президент США Дональд Трамп выступил еще в июне 2017 года. Тогда он заявил, что соглашение возлагает непрозрачные экономические обязательства на бизнес и налогоплательщиков, подрывает национальную промышленность и ведет к сокращению рабочих мест.

Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года 195 странами мира по итогам 21-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции об изменении климата. Страны-участницы договорились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. В частности, соглашение предполагает снижение выбросов парниковых газов. Сегодня США занимают второе место в мире по количеству выбросов парниковых газов.

 
 
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shutterstock.com США начинают официальный процесс выхода из Парижского соглашения. Об этом заявил государственный...
 
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