В Бресте задержали водителя с 3,2 промилле днем. Говорит, выпил 100 граммов и поехал за женой

Источник материала: Tut.by

4 ноября, около 12.20, в Бресте инспекторы остановили Audi 80, которым управлял 35-летний водитель с 3,2 промилле, сообщает МВД.





Внимание ГАИ мужчина привлек тем, что ехал непристегнутым. Во время проверки документов выяснилось, что у него нет категории B. Инспекторы также обратили внимание на физическое состояние нарушителя: тот пояснял, что выпил около 100 г спиртного и ехал за женой в поликлинику.

Освидетельствование показало 3,2 промилле.

На брестчанина составили административные материалы за пьяную езду, нарушение правил эксплуатации транспортного средства и управление без прав.

Машину отвезли на штрафстоянку.