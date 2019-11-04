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В Бресте задержали водителя с 3,2 промилле днем. Говорит, выпил 100 граммов и поехал за женой
Источник материала: Tut.by
4 ноября, около 12.20, в Бресте инспекторы остановили Audi 80, которым управлял 35-летний водитель с 3,2 промилле,
Внимание ГАИ мужчина привлек тем, что ехал непристегнутым. Во время проверки документов выяснилось, что у него нет категории B. Инспекторы также обратили внимание на физическое состояние нарушителя: тот пояснял, что выпил около 100 г спиртного и ехал за женой в поликлинику.
Освидетельствование показало 3,2 промилле.
На брестчанина составили административные материалы за пьяную езду, нарушение правил эксплуатации транспортного средства и управление без прав.
Машину отвезли на штрафстоянку.
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Внимание ГАИ мужчина привлек тем, что ехал непристегнутым.
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