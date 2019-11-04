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В Бресте задержали водителя с 3,2 промилле днем. Говорит, выпил 100 граммов и поехал за женой

05.11.2019 12:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

4 ноября, около 12.20, в Бресте инспекторы остановили Audi 80, которым управлял 35-летний водитель с 3,2 промилле, сообщает МВД.


Внимание ГАИ мужчина привлек тем, что ехал непристегнутым. Во время проверки документов выяснилось, что у него нет категории B. Инспекторы также обратили внимание на физическое состояние нарушителя: тот пояснял, что выпил около 100 г спиртного и ехал за женой в поликлинику.

Освидетельствование показало 3,2 промилле.

На брестчанина составили административные материалы за пьяную езду, нарушение правил эксплуатации транспортного средства и управление без прав.

Машину отвезли на штрафстоянку.

 
Теги: Брест
 
 
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