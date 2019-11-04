Арямнов: «Хотел бы, чтобы в Борисове улица Арямнова пересекала улицу Капского»

Источник материала: Tut.by

Олимпийский чемпион Андрей Арямнов в интервью «Народной воле» признался, что не против, чтобы в Борисове назвали улицу в его честь, передает tribuna.



Фото: Надежда Бужан, TUT.BY

— Я очень хорошо отношусь к такой инициативе. Давно хочу, чтобы в районном центре отметили уважением главного патриота города. Думаю, мой патриотизм заслуживает того, чтобы в Борисове была улица Арямнова.

— Видимо, чиновники считают иначе. Еще год назад к борисовским властям обращались с просьбой назвать улицу или стадион в честь Анатолия Капского, однако воз до сих пор на месте.

— Я хотел бы, чтобы улица Арямнова пересекала улицу Капского. Но чиновники у нас на самом деле не сдвинутся с места, пока их что-то не коснется. Сидят в своих креслах и думают, что это они центровые, и земля крутится вокруг них. Они же законы для себя пишут, сами за себя голосуют. Хотя что вы сделали в мировом масштабе?

— Может просто боятся взять нас себя ответственность за переименование улиц, исходя из того, что инициатива нередко наказуема?

— Я не знаю, чем они руководствуются, но, думаю, если бы чиновники уделяли больше внимания людям, которые прославляют Беларусь на международном уровне, то и талантов в нашей стране было бы больше. А олимпийских чемпионов в Беларуси не так уж и много, почему бы не почтить их? — сказал Арямнов.