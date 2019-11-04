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Как будут работать поликлиники на длинных выходных

05.11.2019 11:50 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Министерством здравоохранения утвержден график работы больниц, поликлиник и аптек Беларуси в ноябре 2019 года.

Согласно решению министерства, больничные организации здравоохранения будут работать следующим образом:

7 ноября по графику праздничного дня;

8 ноября по графику рабочего дня;

9 ноября по графику субботнего дня;

10 ноября по графику выходного дня;

16 ноября по графику субботнего дня.

Амбулаторно-поликлинические организации здравоохранения, организации переливания крови, санитарно-эпидемиологические, аптечные организации и организации медицинской техники, организации особого типа и другие будут работать так:

7 ноября по графику праздничного дня;

8 ноября по графику субботнего дня;

9 ноября по графику субботнего дня;

10 ноября по графику выходного дня;

16 ноября по графику рабочего дня.

Напомним, что согласно принятому в прошлом году графику переноса рабочих дней, рабочий день в пятницу 8 ноября переносится на субботу – 16 ноября. Таким образом, с 7 по 10 ноября белорусы будут отдыхать.

 
 
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Министерством здравоохранения утвержден график работы больниц, поликлиник и аптек Беларуси в ноябре 2019 года. Согласно решению министерства, больничные...
 
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