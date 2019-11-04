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Как будут работать поликлиники на длинных выходных
Источник материала: БДГ
Министерством здравоохранения утвержден график работы больниц, поликлиник и аптек Беларуси в ноябре 2019 года.
Согласно решению министерства, больничные организации здравоохранения будут работать следующим образом:
7 ноября по графику праздничного дня;
8 ноября по графику рабочего дня;
9 ноября по графику субботнего дня;
10 ноября по графику выходного дня;
16 ноября по графику субботнего дня.
Амбулаторно-поликлинические организации здравоохранения, организации переливания крови, санитарно-эпидемиологические, аптечные организации и организации медицинской техники, организации особого типа и другие будут работать так:
7 ноября по графику праздничного дня;
8 ноября по графику субботнего дня;
9 ноября по графику субботнего дня;
10 ноября по графику выходного дня;
16 ноября по графику рабочего дня.
Напомним, что согласно
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Министерством здравоохранения утвержден график работы больниц, поликлиник и аптек Беларуси в ноябре 2019 года. Согласно решению министерства, больничные...
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