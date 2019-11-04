Как будут работать поликлиники на длинных выходных

Министерством здравоохранения утвержден график работы больниц, поликлиник и аптек Беларуси в ноябре 2019 года.

Согласно решению министерства, больничные организации здравоохранения будут работать следующим образом:

7 ноября по графику праздничного дня;

8 ноября по графику рабочего дня;

9 ноября по графику субботнего дня;

10 ноября по графику выходного дня;

16 ноября по графику субботнего дня.

Амбулаторно-поликлинические организации здравоохранения, организации переливания крови, санитарно-эпидемиологические, аптечные организации и организации медицинской техники, организации особого типа и другие будут работать так:

7 ноября по графику праздничного дня;

8 ноября по графику субботнего дня;

9 ноября по графику субботнего дня;

10 ноября по графику выходного дня;

16 ноября по графику рабочего дня.