|
В Microsoft перешли на четырехдневную рабочую неделю: эффективность труда выросла на 40 процентов
05.11.2019 11:51 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Четырехдневная рабочая неделя была введена в тестовом режиме в японском отделении Microsoft. Это повысило эффективность труда почти на 40%.
В августе текущего года Microsoft проводила тестовую акцию Work Life Choice Challenge. Рабочая неделя была сокращена до четырех дней, работники получили трехдневные выходные, отметил
Также сокращение рабочей недели привело к экономии: снизились расходы на печать документов и электричество. Более 90% сотрудников были довольны инициативой.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Четырехдневная рабочая неделя была введена в тестовом режиме в японском отделении Microsoft. Это повысило эффективность труда почти на 40%.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)