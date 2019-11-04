В Microsoft перешли на четырехдневную рабочую неделю: эффективность труда выросла на 40 процентов

Источник материала: Ежедневник





Четырехдневная рабочая неделя была введена в тестовом режиме в японском отделении Microsoft. Это повысило эффективность труда почти на 40%.

В августе текущего года Microsoft проводила тестовую акцию Work Life Choice Challenge. Рабочая неделя была сокращена до четырех дней, работники получили трехдневные выходные, отметил CNBC . За период действия акции продажи на каждого сотрудника выросли на 39,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Также сокращение рабочей недели привело к экономии: снизились расходы на печать документов и электричество. Более 90% сотрудников были довольны инициативой.