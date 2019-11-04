ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Microsoft перешли на четырехдневную рабочую неделю: эффективность труда выросла на 40 процентов

05.11.2019 11:51 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

В Microsoft перешли на четырехдневную рабочую неделю: эффективность труда выросла на 40 процентов

Четырехдневная рабочая неделя была введена в тестовом режиме в японском отделении Microsoft. Это повысило эффективность труда почти на 40%.

В августе текущего года Microsoft проводила тестовую акцию Work Life Choice Challenge. Рабочая неделя была сокращена до четырех дней, работники получили трехдневные выходные, отметил CNBC. За период действия акции продажи на каждого сотрудника выросли на 39,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Также сокращение рабочей недели привело к экономии: снизились расходы на печать документов и электричество. Более 90% сотрудников были довольны инициативой.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Четырехдневная рабочая неделя была введена в тестовом режиме в японском отделении Microsoft. Это повысило эффективность труда почти на 40%.
 
Новости дня
Новости разные
 
Как будут работать поликлиники на длинных выходных
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
05.11.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • morgan одежда официальный сайт в россии в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика