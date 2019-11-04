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Официальные лица Анголы находятся под следствием по обвинению в коррупции во Франции

05.11.2019 11:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Раскрытие информации, что власти Франции расследуют деятельность официальных лиц правительства Анголы после того, как было установлено нарушение в заключении контрактов с французской компанией, является серьезным ударом по борьбе против коррупции, заявленной правительством Анголы, передает CAJ News Africa.



Министр по энергетике и воде, Жуан Батишта Боржес, находится в центре расследования по отмыванию денег, уклонению от уплаты налогов и коррупции после обнаружения нарушений французской группы Eiffage Genie Civil, с которой министерство заключило контракты.

На прошлой неделе, стало известно, что французская национальная полиция расследует цепь незаконных платежей от Eiffage Genie Civil высокопоставленным чиновникам Министерства по энергетике и воде Анголы.

Утверждается, что предполагаемые откаты были произведены в обмен на покровительство.

Также, говорится, что в дело замешан Рикардо Боржес, племянник министра.

Обвинения в нарушениях основываются на информации, что стали известны несколько фальшивых контрактов между компаниями, у которых не наблюдалась никакой коммерческой деятельности и компаниями, с которыми Министерство по энергетике и воде заключило контракты, такими как AMBERGOL.


AMBERGOL описывает себя как компания, занимающаяся строительством, техобслуживанием и управлением электрических, водных и канализационных установок и наймом.

Одной из компаний, получившей эти платежи, является Plurienergia, которой владеет Рикардо Боржес.

Предполагается, что Plurienergia получила платеж в сумме US$126 тыс. от AMBERGOL. Счет на оплату показывает адрес дома, который принадлежит министру Боржесу.

Другие компании, втянутые в скандал являются фирмами вроде GRD, с многочисленными договорами на оказание услуг, которые были заключены без государственного тендера.

Еще одной компанией является Joel & Filhos Limitada – следователи считают, что она предоставляла услуги для министерства энергетики несмотря на несоответствие юридическим требованиям по участию в государственных тендерах.

Министр Боржес не в первый раз фигурирует в таких обвинениях. Его уже обвиняли в попытках получении взятки в спорной сделке, по которой фирма из США, APR Energy, судилась с ангольским правительством на сумму US$45 млн.

Это стало следствием невыполнения контракта по главному проекту производства электроэнергии для столицы, Луанды.


Боржес становится очередным высокопоставленным лицом, обвиняемым в коррупции за границей, после судебного решения в бывшем метрополии, Португалии, что бывший вице-п зидент, Мануэл Висенте должен предстать перед судом за взяточничество, - обвинение выдвинутое прокурором в феврале 2017 года. Он был обвинен в подкупе судьи в размере US$$810 тыс. с целью оставить без рассмотрения расследования его сделок в нефтяной компании Sonangol Group.

Висенте является советником президента Жуан Лоренсу. Лоренсу пришел к власти в 2017 году.
 
 
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Раскрытие информации, что власти Франции расследуют деятельность официальных лиц правительства Анголы после того, как было установлено нарушение в заключении...
 
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